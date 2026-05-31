Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Roland Garros-2026. В поединке четвертого круга украинская теннисистка в трех сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Слова приводит ВТУ.

В четвертьфинале болельщиков ждет национальное дерби, поскольку соперницей Свитолиной станет Марта Костюк.

Я просто пытаюсь использовать это как основу на будущее. Легких путей не бывает. Нужно выходить на корт с правильным настроением. Здесь собраны прекрасные теннисистки, сложные матчи, и я очень довольна тем, как провела последние матчи. Мне удалось оставаться в форме, свежей психологически и хорошо справляться со сложными ситуациями. Я очень рада снова быть в четвертьфинале.

Да, безусловно. Украина точно будет в полуфинале, и это уже невероятно. Для нас этот турнир просто не мог сложиться лучше. Конечно, это огромное достижение для украинского тенниса.

У нас очень много сильных игроков в топ-100 и тех, кто подрастает. В нынешней очень сложной ситуации, во время войны, во время вторжения, все это дается чрезвычайно тяжело. Думаю, это действительно вдохновляет следующее поколение верить, что однажды они тоже смогут выйти на этот корт и побеждать.