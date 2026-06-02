Денис Седашов

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение снять все действующие ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам заседания Исполкома.

Новые правила вступят в силу уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет с 22 по 25 июля в Гонконге.

Согласно решению, представители стран-агрессоров смогут выступать не только в индивидуальных, но и в командных турнирах без каких-либо нейтральных статусов.

Исполнительный комитет FIE принял следующее решение: Начиная с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года в Гонконге, все защитные меры будут сняты, и спортсмены и официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, будут допущены к участию во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под своими национальными аббревиатурами, в национальной форме, с флагами и гимнами.

Напомним, что ранее представители РФ и Беларуси допускались до международных стартов под эгидой FIE исключительно в нейтральном статусе, с ограничениями в отношении военных клубов и только в индивидуальных соревнованиях. Теперь федерация полностью нивелировала эти запреты.

