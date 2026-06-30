Костюк менее чем за час вышла во второй круг Уимблдона
Украинка уверенно разобралась с Надей Подорошку
около 2 часов назадПодписаться в
Украинка Марта Костюк (13 WTA) успешно стартовала на Wimbledon-2026. В матче первого круга украинская теннисистка разгромно победила представительницу Аргентины Надю Подорошку (574 WTA).
Поединок длился 54 минуты и завершился победой украинской спортсменки в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.
В ходе встречи Костюк выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Подорошка не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.
Во втором раунде соревнований соперницей Марты Костюк станет Анна Блинкова (114 WTA).
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