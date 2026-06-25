В дизайнерском платье в Лондоне. Костюк поразила образом на закрытой звездной вечеринке.
Элегантный образ второй ракетки Украины на закрытом мероприятии
17 минут назадПодписаться в
Вторая ракетка Украины Марта Костюк посетила одно из самых громких светских событий лета в Лондоне — Serpentine Summer Party. Это ежегодный закрытый благотворительный вечер, который организует известная галерея современного искусства Serpentine Galleries в Кенсингтонских садах британской столицы.
Украинская теннисистка, находящаяся в Англии в рамках подготовки к травяному мейджору, продемонстрировала на мероприятии изысканный образ в дизайнерском черном платье.
Прекрасный вечер на летней вечеринке Serpentine, посвящённой творчеству, искусству и лету в Лондоне. Спасибо за это потрясающее платье и за то, что сделали этот вечер ещё более особенным.
«Это одна из величайших радостей»: Костюк рассказала о своем главном увлечении.
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