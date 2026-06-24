Первая ракетка Украины Элина Свитолина (8 WTA) прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой (42 WTA) в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Украинка во время флешинтервью поблагодарила болельщиков за поддержку, оценила быстрый переход с грунтового покрытия на травяное, а также рассказала о дополнительных погодных трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время поединка. Слова приводит ВТУ.

Прежде всего, я просто рада быть здесь. После грунтового сезона все происходит очень быстро: затем было несколько матчей в Берлине, а теперь я уже здесь. Очень приятно выступать перед такой замечательной публикой. Спасибо всем, кто оставался на трибунах и поддерживал меня.

Сегодня был непростой матч. Думаю, мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем. На одной стороне корта оно было довольно сильным и создавало дополнительные трудности. Я рада одержать победу, провести еще один матч здесь и продолжить играть на траве.