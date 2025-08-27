Бултер назвала самую большую проблему проигранного на US Open матча с Костюк.
Кэти недовольна своей подачей
около 3 часов назад
Британка Кэти Бултер прокомментировала поражение от Марты Костюк на старте US Open-2025. Слова теннисистки приводит btu.org.ua:
Были положительные и негативные моменты. В игре на задней линии я чувствовала себя лучше, чем в последние недели, и это уже обнадеживает. Это хороший шаг вперед. Да, были отдельные розыгрыши, где не все получалось, но это часть тенниса. Самая большая проблема – моя подача. Мы с командой пробовали много разных вариантов, но пока что ничего не работает. Это то, над чем нужно серьезно поработать. Если исправлю этот элемент – остальное тоже станет на место.
Напомним, что Костюк станет единственной представительницей Украины во втором круге одиночного разряда американского Шлема. Элина Свитолина, Диана Ястремская и Юлия Стародубцева вылетели в первом круге.
