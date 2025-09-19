Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №26) для ВТУ прокомментировала победу над Элизабеттой Кочаретто (WTA №91) в матче в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг против Италии (6:2, 6:3).

«Конечно, выйти вперед 1-0 – это очень хорошо. Но это только первый матч дня. Жду с нетерпением, чтобы болеть за Элину. Это будет прекрасная битва. Я очень счастлива, что сейчас мы впереди в этом противостоянии, это правда очень хорошо, но встреча еще продолжается.

Сегодня я помнила, как Коччаретто отыгралась несколько дней назад, проигрывая по ходу и первого, и второго сетов. Я знала, что она будет бороться до последнего. Последний гейм был очень-очень длинным, но я просто старалась продолжать играть агрессивно, продолжать давить на нее. Я думаю, что у меня был хороший план на игру, он очень хорошо работал.

Благодарю всю мою команду, все они уже ушли, но они были прекрасной поддержкой для меня и до матча, и во время матча. Я действительно счастлива, что справилась за два сета, это был чудесный поединок».