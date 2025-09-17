Костюк: «Представлять Украину — большая честь»
Украинка одержала победу в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями после своей победы над Джессикой Боусас Манейро в четвертьфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Слова приводит ВТУ.
Прежде всего хочу поблагодарить украинских болельщиков за невероятную поддержку. Это было что-то особенное — спасибо! Представлять свою страну на Кубке мира — это большая честь, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь.
Джессика — невероятная соперница, у нее отличный сезон, поэтому этот матч был для меня очень сложным. Я готовилась к нему еще со времени US Open, когда мы играли вместе в паре. Уже тогда начала изучать ее игру.
По словам теннисистки, в начале встречи ей было сложно найти свою игру из-за непростых условий, а также из-за волнения — не хотелось доводить сет до тай-брейка.
Это была очень напряженная борьба. Во втором сете я сразу отставала с брейком, но старалась держать тот же уровень игры. Джессика добавила в агрессивности, и мне было непросто справиться, но поддержка зрителей очень помогла. Выйти вперед 1:0 — чрезвычайно важно. Теперь с нетерпением жду матча Элины, чтобы поддержать ее.
Следующий матч украинка проведет 19 сентября против сборной Италии.
Украина — в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.