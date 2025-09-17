Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями после своей победы над Джессикой Боусас Манейро в четвертьфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Слова приводит ВТУ.

Прежде всего хочу поблагодарить украинских болельщиков за невероятную поддержку. Это было что-то особенное — спасибо! Представлять свою страну на Кубке мира — это большая честь, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь.

Джессика — невероятная соперница, у нее отличный сезон, поэтому этот матч был для меня очень сложным. Я готовилась к нему еще со времени US Open, когда мы играли вместе в паре. Уже тогда начала изучать ее игру.