Вторая ракетка Украины Марта Костюк (28 WTA) подвела итоги сезона 2025 года, обратившись к своим болельщикам в социальных сетях.

Теннисистка назвала этот год одним из самых стабильных и важных в своей карьере.

Этот сезон стал одним из самых стабильных и значительных в моей карьере. Это было непросто, но я продолжала выходить на корт и работать - несмотря ни на что, что происходило вокруг.



Бывали недели, когда я даже не знала, смогу ли сыграть, и моменты, которые испытывали меня на прочность во всех смыслах. Но каким-то образом мы всегда находили путь вперед - и это заслуга людей, которые рядом со мной. Моя команда и близкие помогали мне оставаться собой и верили в меня тогда, когда я сама не могла. Такая поддержка придаёт сил - словами это невозможно описать.



И все это напомнило мне одну простую вещь: важно не то, сколько раз ты падаешь, а то, сколько раз находишь в себе смелость подняться снова.



Этот год также заставил меня по-новому взглянуть на теннис. Это очень эгоцентричный мир - все вращается вокруг тебя, твоего тела, твоих целей, твоего мышления. Но когда я увидела это со стороны, что-то изменилось. Я начала замечать больше, находить смысл не только в результатах и действительно ценить сам путь.



Тур становится всё сложнее с каждым годом - больше нагрузок, матчей, перелетов. Поэтому теперь для меня баланс значит всё. Это о том, как беречь тело, энергию и строить что-то, что будет долговечным.



Были шаги вперед и назад - большие и маленькие, но все они были частью одного пути. В конце концов, именно это и важно: не финишная черта, а дорога, по которой ты идешь, чтобы её достичь.