Денис Седашёв

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью Vogue Ukraine рассказала о своих жизненных целях, мотивации и отношении к карьере.

Спортсменка призналась, что не гонится за рейтингом и старается сосредотачиваться на процессе, а не на результате:

Рейтинг? Это всего лишь следствие действий, усилий, матчей. Поэтому я концентрируюсь на процессе, на том, как работаю каждый день. Ведь из всех этих дней складывается результат. Марта Костюк

Костюк также отметила, что для неё важно не только спортивное развитие, но и реализация вне корта:

У меня есть цели в благотворительности, в работе моего фонда, в спортивных достижениях. Но мне интересно, где я окажусь в итоге. Эта неизвестность — самое интересное. Так что я просто хочу двигаться дальше и жить. Марта Костюк

