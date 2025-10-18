Стародубцева проиграла подруге Костюк в квалификации турнира в Токио
Украинка в двух сетах уступила представительнице Германии Лис
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
Юлия Стародубцева (WTA, 131) в полуфинале квалификации турнира серии WTA500 в японском Токио уступила Еве Лис (WTA, 44) 3:6, 2:6.
За полтора часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт из четырёх и дважды ошиблась при подаче. Немка сделала 3 эйса, 4 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Дарья Снигур вышла в полуфинал соревнований в Испании.
