Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №46) сыграла матч первого раунда US Open-2026.

Александра со счётом 6:4, 6:4 обыграла американку Риз Брантмайер (WTA №431).

Во втором сете американка вела со счётом 4:3, однако Александре удалось дважды сделать брейк и завершить матч за 1 час 39 минут.

В течение встречи Александра не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

У американки Брантмайер – 1 эйс и 2 двойные ошибки. В то же время в её активе больше виннеров – 23 против 12, тогда как у Олейниковой было меньше невынужденных ошибок – 27 против 47 у соперницы.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Во втором круге Олейникова сыграет с филиппинкой Александрой Эалой.

Для украинской спортсменки это был дебютный матч в основной сетке US Open. Ранее она играла только в квалификациях американского мейджора.

Напомним, Стародубцева победила Зайдель на старте US Open 2026.