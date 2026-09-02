Стала известна соперница Стародубцевой во втором раунде US Open-2026
Это звездная теннисистка из Греции
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
Определилась соперница украинской теннисистки Юлии Стародубцевой (WTA №58) во втором круге US Open.
Она встретится с представительницей Греции Марией Саккари (WTA №35).
Это будет их первая очная встреча. Матч состоится в четверг, 3 сентября.
Стародубцева на старте турнира в двух сетах обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA №123) – 6:2, 6:2. Саккари в первом круге одолела американку Робин Монтгомери (WTA №187) – 2:6, 7:5, 6:2.
Юлия впервые в карьере преодолела первый раунд американского мейджора.
Ранее определились соперницы Свитолиной и Костюк во втором раунде US Open-2026.