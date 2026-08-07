Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA, 11) вышла в четвертый раунд турнира WTA 1000 в Торонто.

В матче третьего круга Марта со счетом 6:3, 6:1 обыграла представительницу США Мэдисон Киз.

Матч длился 1 час 17 минут. Костюк один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. Ее соперница выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге Костюк встретится с полькой Игой Свёнтек.

В прошлом году турнир проходил в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

Напомним, Костюк – одна из лучших по «бубликам» в сезоне-2026 на уровне WTA.