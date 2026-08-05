Костюк одержала 50 побед на турнирах WTA 1000, Марта – вторая в истории Украины.
До рекорда Свитолиной еще очень далеко
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) одержала 50 побед за карьеру на турнирах уровня WTA 1000.
Во втором раунде турнира WTA 1000 в Торонто Марта со счетом 7:6(4), 6:0 победила представительницу Канады Кэтрин Себов (WTA №231).
Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось достичь этого показателя. Лидер - Элина Свитолина, на счету которой 139 побед на WTA 1000.
В этом сезоне Костюк выиграла 9 матчей на «тысячниках».
Рекордсменки Украины по победам в матчах WTA 1000:
1. Элина Свитолина – 139
2. Марта Костюк – 50
3. Леся Цуренко – 40
4. Алена Бондаренко – 34
5. Даяна Ястремская – 34
Напомним, Свитолина не без проблем вышла в третий раунд «тысячника» в Торонто.