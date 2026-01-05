Стала известна соперница Костюк во втором раунде турнира WTA 500 в Брисбене
Это представительница Казахстана
около 2 часов назад
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) узнала имя соперницы, с которой сыграет во втором раунде турнира WTA 500 в Брисбене.
Марта получила статус 16-й сеяной, что обеспечило ей старт со второго круга турнира.
Первой соперницей украинской спортсменки станет представительница Казахстана Юлия Путинцева (WTA №74).
Путинцева заменила на турнире чешку Каролину Плишкову. В первом раунде она одержала победу над американкой Хейли Батист.
Матч между Костюк и Путинцевой запланирован на 7 января.
Напомним, что Марта сыграет в основе Australian Open.