Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) успешно преодолела второй раунд Открытого чемпионата Франции. В напряженном матче 1/32 финала украинка в трех сетах дожала представительницу США Кэти Волынец (108 WTA).

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Марта выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Кэти Волынец сделала в игре один эйс, обошлась без двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Roland Garros. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) — Кэти Волынец (США) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

В следующем раунде соревнований Костюк поборется с Викторией Голубич (82 WTA) из Швейцарии.

Свитолина победила испанку на пути к третьему кругу Roland Garros.