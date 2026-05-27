Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 93) покидает Открытый чемпионат Франции, уступив во втором раунде американке Пейтон Стернс (WTA 78).

Матч длился 1 час 10 минут. В первой партии украинка проигрывала со счетом 1:3 и дважды отыгрывала брейк, но проиграла решающую подачу в десятой гейме. Во втором сете Снигур не смогла взять ни одного гейма.

Roland Garros. 1/32 финала

Дарья Снигур (Украина) — Пейтон Стернс (США) — 4:6, 0:6

Для 24-летней киевлянки это было дебютное выступление в основной сетке Roland Garros. На следующей неделе Снигур планирует начать травяной сезон на турнире WTA 125 в Бирмингеме.

