Світолина одержала перемогу над іспанкою на шляху до третьего раунда Roland Garros.
Украинка одержала победу в двух сетах
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7 WTA) продолжила победную серию на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/32 финала украинская теннисистка в двух сетах обыграла испанку Кейтлин Кеведо (126 WTA).
Поединок длился 1 час 18 минут. В течение встречи Элина выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи заработанных. Кеведо ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из четырех.
Roland Garros. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) — Кейтлин Кеведо (Испания) — 6:0, 6:4
В третьем раунде Roland Garros Свитолина сыграет против представительницы Германии Тамары Корпач (95 WTA).
Снихур завершила выступления на Roland Garros.