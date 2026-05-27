Владимир Кириченко

Инсайдер ESPN Knockout Джулиус Джулианис поделился информацией о подготовке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) к поединку с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО в боксе).

«По небольшому расследованию, которое я провел вчера и сегодня утром, я обнаружил, что тренер Усика из предыдущих семи боев (Юрий Ткаченко – прим.) не участвовал в этом тренировочном лагере (и не был на поединке), и что лагерь Усика был «непрерывной вечеринкой без всякой четкой рутины». Учитывая сказанное, поздравляю Рико Верхувена, который отнесся к бою так, как и должен был – тренировался больше и лучше, чем когда-либо, потому что это был бой его жизни. Он уже заработал больше денег, чем за всю свою карьеру вместе, а теперь получит еще больше денег в следующих двух боях».

Con una pequeña investigación que realicé ayer y esta mañana he descubierto que el entrenador de Usyk de los anteriores 7 combates no participó en este campamento (y no estuvo en la pelea) y que el campamento de Usyk era "una fiesta continua sin ninguna rutina clara" — JuliusJulianis (@julianisjulius) May 25, 2026

Напомним, что на шоу в Гизе Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее стало известно, когда может состояться бой между Усиком и Кабайелом.