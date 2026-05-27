В США тренировочный лагерь Усика перед боем с Верговеном назвали «беспрерывной вечеринкой».
Интересный инсайт о звездном украинце
около 1 часа назад
Инсайдер ESPN Knockout Джулиус Джулианис поделился информацией о подготовке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) к поединку с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО в боксе).
«По небольшому расследованию, которое я провел вчера и сегодня утром, я обнаружил, что тренер Усика из предыдущих семи боев (Юрий Ткаченко – прим.) не участвовал в этом тренировочном лагере (и не был на поединке), и что лагерь Усика был «непрерывной вечеринкой без всякой четкой рутины».
Учитывая сказанное, поздравляю Рико Верхувена, который отнесся к бою так, как и должен был – тренировался больше и лучше, чем когда-либо, потому что это был бой его жизни. Он уже заработал больше денег, чем за всю свою карьеру вместе, а теперь получит еще больше денег в следующих двух боях».
Напомним, что на шоу в Гизе Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.
