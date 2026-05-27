Синнер с уверенной победы стартовал на Roland Garros-2026
Первая ракетка мира «разобрал» хозяина кортов
около 3 часов назад
Янник Синнер / Фото - АТР
Четырехкратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции-2026.
В первом круге он со счётом 6:1, 6:3, 6:4 обыграл француза Клемана Табюра (АТР, 171).
Матч длился 2 часа 9 минут. За это время Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Табюра два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге Roland Garros Синнер встретится с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло (ATP, 56).
Напомним, Монфис сыграл свой последний матч на Roland Garros.
