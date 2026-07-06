Костюк против финалистки Уимблдона. Определилась соперница украинской теннисистки в 1/4 финала.
Украинка встретится с Жасмин Паолини
около 2 часов назадПодписаться в
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (13 WTA) получила соперницу в 1/4 финала Wimbledon-2026. За выход в полуфинал лондонского мейджора украинка поспорит с финалисткой турнира 2024 года, итальянкой Жасмин Паолини (17 WTA).
В своем поединке 1/8 финала итальянская теннисистка в трудном трёхсетовом противостоянии одолела — Александру Еалу из Филиппин. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Паолини.
До сих пор Костюк и Паолини трижды встречались на корте в рамках турниров WTA, причём все матчи проходили на хардовом покрытии. Сейчас преимущество в личных дуэлях на стороне итальянки — 2:1.
Дебютный в карьере Марты Костюк четвертьфинал состоится в среду, 8 июля.
Костюк: «До сих пор не могу поверить, что вышла в четвертьфинал Wimbledon».