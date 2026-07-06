Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№53 WTA) завершила свои выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в шведском Бостаде. Уже в первом раунде соревнований украинка в напряженной борьбе проиграла представительнице Японии Мойюке Утидзими (№108 WTA).

Драматичное противостояние на корте длилось 2 часа и 43 минуты и закончилось в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 5:7 в пользу японской теннисистки.

Поединок отличился тяжелыми игровыми колебаниями. В решающей третьей партии Олейникова имела отличные шансы на итоговый успех и вела в счете 5:3. Однако украинка утратила игровое преимущество и отдала сопернице четыре гейма подряд, что и привело к поражению.

Костюк: «До сих пор не могу поверить, что вышла в четвертьфинал Wimbledon».