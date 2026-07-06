Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (13 WTA) снялась с парного разряда травяного Мейджора. Об этом официально сообщили организаторы Wimbledon-2026.

Украинка должна была провести второй матч за день, но после изменения времени начала игры приняла решение завершить выступления в парной сетке, чтобы сосредоточиться на одиночном разряде. Из-за этого украинско-румынский дуэт Марта Костюк / Елена-Габриела Русе не вышел на матч, а их соперницы автоматически прошли в 1/4 финала.

Следующий матч на Wimbledon-2026 Костюк проведет в среду, 8 июля, в рамках 1/4 финала одиночного разряда.

Костюк: «До сих пор не могу поверить, что вышла в четвертьфинал Wimbledon».