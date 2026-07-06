Вторая ракетка Украины Марта Костюк (13 WTA) прокомментировала свою победу над американкой Эшлин Крюгер (102 WTA) в матче 1/8 финала Wimbledon-2026.

Теннисистки провели на корте непростой двухсетовый матч, который завершился в пользу украинской спортсменки со счетом 6:4, 6:4. В интервью на корте Марта поделилась эмоциями от исторического успеха и отметила сложные погодные условия в Лондоне.

Невероятно. Я всё ещё не могу осознать, что это произошло. Сегодня был очень тяжёлый день, очень жарко. Чем дольше остаёшься на этом покрытии, тем хуже себя чувствуешь. Но сегодня была большая борьба, сложные условия, очень ветрено. И я знаю, что Эшлин в форме после квалификации. Она сыграла 17 матчей на траве, прежде чем сыграть этот матч. Я подумала, что за всю свою карьеру не сыграла столько матчей на траве. Это было очень трудно. Всё ещё не могу в это поверить.

Мне было трудно её сломить на протяжении всего матча. Очень довольна двумя последними брейками, которые сэкономили моё время на корте. Мне это было нужно. Но трудно это осознать. Спасибо вам за то, что пришли, за поддержку.