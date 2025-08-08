Стало известно, кто станет соперницей Костюк во втором круге «тысячника» в Цинциннати.
Это будет вторая официальная встреча теннисисток
около 1 часа назад
Марта Костюк / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) узнала имя соперницы, с которой сыграет во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
Соперницей Марты станет представительница Германии Татьяна Мария (№41 WTA).
Это будет вторая официальная встреча теннисисток. В прошлом году немка уступила украинке в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто.
Матч между Костюк и Марией запланирован на 9 августа.
Отметим, что Костюк пропускала первый круг турнира. Татьяна на старте обыграла квалифаера Уитни Осигве.
