Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) узнала имя соперницы, с которой сыграет во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Соперницей Марты станет представительница Германии Татьяна Мария (№41 WTA).

Это будет вторая официальная встреча теннисисток. В прошлом году немка уступила украинке в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто.

Матч между Костюк и Марией запланирован на 9 августа.

Отметим, что Костюк пропускала первый круг турнира. Татьяна на старте обыграла квалифаера Уитни Осигве.

Жеребьевка WTA 1000 Цинциннати: четыре украинки сыграют в основной сетке