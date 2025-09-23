Украина узнала соперника по плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса
Сине-желтые встретятся с Люксембургом
около 2 часов назад
Фото: ФТР
Мужская национальная команда Украины узнала соперника в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
В начале следующего года сине-желтые проведут выездной матч против сборной Люксембурга.
В случае триумфа украинцы выйдут в Первую мировую группу, где будут бороться за право сыграть в квалификации финального раунда турнира.
Крутых завершил разгром Доминиканской Республики в Кубке Дэвиса.