Костюк узнала соперницу на старте Индиан-Уэллс
Украинка сыграет с американкой
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) матчем со второго круга. Ее первой соперницей станет американка Тейлор Таунсенд (87 WTA).
Американская теннисистка в первом раунде обыграла чешку Марию Боузкову (33 WTA) со счетом 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 16 минут.
