Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№52 WTA) сыграла матч в рамках первого раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Ястремская со счетом 6:3, 6:2 победила китаянку Чжан Шуай (№62 WTA).

Матч длился 1 час и 1 минуту. За это время Даяна 5 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 5/8 брейк-пойнтов.

Это была пятая официальная встреча теннисисток. Счет в серии – 3:2 в пользу Чжан.

Даяна во втором круге сыграет с Александрой Эалой (№32 WTA) с Филиппин.

Напомним, Людмила Киченок выступит в парном турнире в Индиан-Уэллс: с кем и против кого сыграет украинка.