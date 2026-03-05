Проиграла только один гейм: Снигур разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Трнаве
Украинка разобралась с соперницей из Швейцарии
около 4 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (117 WTA) пробилась в 1/4 финала турнира ITF W75, который проходит в Трнаве.
В матче второго раунда украинка за 48 минут победила швейцарку Валентину Ризер (307 WTA) со счетом 6:0, 6:1.
За выход в полуфинал Дарья будет бороться против Люции Гавличковой из Чехии (240 WTA).
Напомним, что ранее украинка одержала «сухую» победу над Вендулой Валдманновой — 6:0, 6:0.
