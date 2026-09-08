Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA, 11) улучшит свои позиции в обновленном рейтинге WTA по итогам US Open.

В понедельник, 14 сентября, украинка дебютирует в топ-10 мирового рейтинга. Это стало возможным после поражений Сораны Кирсти и Наоми Осаки на американском мейджоре, которые были ближайшими преследовательницами Марты.

24-летняя Костюк стала второй украинкой, вошедшей в десятку рейтинга после Элины Свитолиной, дебют которой состоялся там в феврале 2017 года.

Также впервые в истории две украинки будут одновременно в топ-10 рейтинга – Элина сейчас идет 7-й в онлайн-рейтинге.

Напомним, что в этом сезоне Костюк дважды доходила до полуфиналов турниров Grand Slam – на Roland Garros и Wimbledon. А также выиграла дебютный титул на уровне WTA 1000 – в Мадриде.

Напомним, Костюк проиграла Носковой в 1/8 финала US Open-2026.