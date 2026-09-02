Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) в флешкомментарии после победы над американкой Слоан Стивенс (WTA 209) на US Open рассказала о психологической устойчивости и поддержке Украины во время турнира.

За кулисами точно проделывается очень много работы. Я не всегда счастлива, но считаю, что иметь неудачные дни и проходить через них с высоко поднятой головой — это очень важно.

Я также очень верующая, я христианка, и это помогает мне твердо стоять на ногах, ценить каждый день моей жизни и просто двигаться дальше.

Сейчас в Украине очень трудно. Киев под атаками последние 6 дней. Это очень сложно, там моя семья. Но снова-таки, я стараюсь жить каждый момент и не знаю, когда все это закончится...

Умение быть сострадательной точно помогает понять, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем проигранный теннисный матч или просто плохой день.