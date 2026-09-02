«Стараюсь проживать каждый момент»: Костюк высказалась о ситуации в Украине после выхода в 1/16 финала US Ope
11-я ракетка мира рассказала о ментальной настройке во время войны в стране
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) в флешкомментарии после победы над американкой Слоан Стивенс (WTA 209) на US Open рассказала о психологической устойчивости и поддержке Украины во время турнира.
За кулисами точно проделывается очень много работы. Я не всегда счастлива, но считаю, что иметь неудачные дни и проходить через них с высоко поднятой головой — это очень важно.
Я также очень верующая, я христианка, и это помогает мне твердо стоять на ногах, ценить каждый день моей жизни и просто двигаться дальше.
Сейчас в Украине очень трудно. Киев под атаками последние 6 дней. Это очень сложно, там моя семья. Но снова-таки, я стараюсь жить каждый момент и не знаю, когда все это закончится...
Умение быть сострадательной точно помогает понять, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем проигранный теннисный матч или просто плохой день.
Костюк одолела экс-чемпионку US Open и вышла в 1/16 финала турнира.
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