Костюк проиграла Носковой в 1/8 финала US Open-2026
Украинка уступила в трех сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) завершила выступления на Открытом чемпионате США-2026.
В 1/8 финала украинка уступила шестой ракетке мира Линде Носковой из Чехии в трех сетах.
За 2 часа 27 минут на корте Костюк сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Носкова не подала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-поинтов.
US Open 2026. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия) — 5:7, 7:5, 4:6
Чуда не произошло: Стародубцева прогнозируемо проиграла второй ракетке мира и окончательно выбыла с US Open.
Поделиться