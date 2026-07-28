Владимир Кириченко

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 КО), для iFL TV прокомментировал победу экс-владельца титулов в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) над албанцем Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).

Расскажите, что происходило у вас в голове после первого раунда?

«Хороший раунд.

Вернулся хорошо».

Вы волновались?

«Да, конечно, я волновался. Джошуа — хороший боксер. Пренга — сильный панчер, крепкий парень.

Нужно больше времени».

Что вы сказали Джошуа после первого раунда?

«Возвращайся и дерись. Пожалуйста, возвращайся и дерись».

В итоге он нокаутировал Кристиана Пренгу. Да, начало было немного медленным, но в конечном итоге он достиг нокаута.

«Да, во втором раунде Эй Джей вернул себе стабильность, хорошо отработал и победил».

Вы уже готовы к бою с Тайсоном Фьюри?

«Да, конечно. Это два великих бойца, два больших имени. Мы готовы».

Вы верите, что Джошуа может нокаутировать Тайсона Фьюри?

«Да. Он бьёт очень, очень сильно. Он один из самых сильных панчеров. У него действительно очень мощный удар».

Но в лагере вам ещё есть над чем работать с Джошуа?

«Да, конечно. Конечно. Возвращаемся к тренировкам. Мы работаем вместе только семь месяцев, этого недостаточно».

К бою Джошуа готовила команда Александра Усика.

Следующий шаг — Фьюри? Джошуа быстро нокаутировал Пренгу