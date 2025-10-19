Кравченко выиграл турнир в Греции, отыграв два матчбола.
Украинец одержал победу в трех сетах
около 2 часов назад
Украинский теннисист **Георгий Кравченко** (806 ATP) стал чемпионом турнира **ITF M15** в Греции, одолев в драматическом финале **Феликса Бельшоу** (780 ATP). Матч на открытых хардовых кортах в Ираклионе длился более 3,5 часов и завершился со счетом **7:6(2), 3:6, 7:6(7)**. На решающем тай-брейке Кравченко отыграл **два матчбола** соперника, чтобы одержать победу. 25-летний украинец выиграл свой **четвертый титул ITF в одиночном разряде**. [Синнер разгромил Алькараса в финале Six Kings Slam-2025.](https://xsport.ua/ua/tennis_s/news/sinner-rozhromyv-alkarasa-u-finali-six-kings-slam-2025/)
