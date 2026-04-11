Кубок Билли Джин Кинг, квалификация. Украина – Польша. Видеотрансляция
Наша команда находится в шаге от финальной стадии турнира
около 4 часов назад
Сегодня, 11 апреля, состоится матчевое встреча сборной Украины против Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Украина ведет в противостоянии со счетом 2:0. Матч длится до трех побед.
Людмила и Надежда Киченок проведут парный матч против Маей Хвалинской и Катажиной Кавы. Начало – в 13:00 по Киеву.
Трансляция запланирована на Setanta Sports.
Во время первого игрового дня прошло 2 матча. Марта Костюк (№27 WTA) одолела Магду Линетт (№55 WTA), Элина Свитолина (№7 WTA) победила Катажину Каву (№160 WTA).
Отметим, что Украина и Польша разыграют место в финальной стадии турнира, куда попадут восемь команд. В прошлом году украинцы впервые квалифицировались на финальный турнир и дошли до полуфинала.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04