Сборная Украины узнала место проведения номинально домашнего матча Кубка Билли Джин Кинг с Польшей
Украинки встретятся с польками в Гливице
24 минуты назад
Фото: Фонд Свитолиной
Известно место проведения номинально домашнего матча женской команды Украины по теннису в Квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Польшей.
Встреча состоится в польском Гливице и пройдет 10-11 апреля 2026 года. Игры пройдут на грунтовом покрытии, которое является любимым для первой ракетки Польши Иги Швёнтек.
Отметим, что в 2025 году украинские спортсменки играли в польском Радоме в рамках Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Тогда сборная Украины обыграла польских и швейцарских игроков, а в финальной части турнира добралась до полуфинала.
Напомним, что сборная Украины опустилась в рейтинге сборных.