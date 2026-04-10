Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от будущего противостояния в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Матч пройдет в польском городе Гливице, где теннисистка рассчитывает на значительное количество украинских болельщиков на трибунах. Слова приводит ВТУ.

Надеюсь, на трибунах будет много украинцев, которые нас поддержат. Я знаю, что сейчас в Польше живет много людей, которые были вынуждены уехать из-за войны. В прошлом году мы играли в Радоме – тогда нам удалось выйти в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после побед над Польшей и Швейцарией – и атмосфера была замечательной. Сейчас ожидаю что-то подобное, тем более что составы практически не изменились. Мы открываем новую главу, и это очень волнительно. За день до этого в Кракове сыграет донецкий Шахтер, так что надеюсь, часть болельщиков останется и приедет на наш матч – ведь Гливице совсем рядом. Еліна Свитолина

Матч между сборными Украины и Польши начнется сегодня 10 апреля в 17:00 по киевскому времени.

