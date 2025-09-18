Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина – Бадоса. Видеообзор матча
Элина вывела сборную Украины в четвертьфинал турнира
41 минуту назад
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) одержала победу в четвертьфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг против Испании.
Свитолина со счетом 5:7, 6:2, 7:5 обыграла Паулу Бадосу (WTA №20).
Благодаря этой победе Украина выиграла противостояние с Испанией – 2:0.
Обзор матча:
Следующий матч украинцы проведут 19 сентября против сборной Италии.
«Наша цель – это победа». Свитолина — о выходе в полуфинал Билли Джин Кинг
