Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над лидером сборной Испании Паулой Бадосой.

Свитолина обеспечила украинской команде исторический выход в полуфинал финального этапа Кубка Билли Джин Кинг. Слова приводит ВТУ.

Однозначно, я очень довольна нашим командным выступлением, не только своим собственным. Это требует большой команды, многих людей, которые здесь и носят форму украинской сборной, а также болельщиков. Это очень важное очко для нас, для нашей страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал.

Паула — замечательная теннисистка и сильный боец. Мне нужно было действительно упорно бороться, чтобы выиграть этот матч. Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Поддержка на трибунах была замечательной. Поэтому из этого вышла действительно хорошая битва.

Наша цель, однозначно, — это победа. Мы здесь, чтобы хорошо выступить, чтобы выиграть весь турнир.