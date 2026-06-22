Легендарная Уильямс получила wild card в основу Wimbledon-2026
Семикратная чемпионка британского мэйджора сыграет в одиночном разряде
около 2 часов назадПодписаться в
Серена Уильямс / Фото - Yahoo
23-кратная чемпионка турниров Grand Slam легендарная американская теннисистка Серена Уильямс сыграет на Wimbledon-2026.
44-летняя Серена получила wild card в основную сетку турнира.
Серена – семикратная чемпионка Wimbledon-2026 в одиночном разряде.
Wimbledon пройдет с 29 июня до 12 июля.
Напомним, что Уильямс возобновила карьеру в июне этого года – она не играла с US Open-2022.
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