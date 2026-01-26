Владимир Кириченко

Американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, которая выходила в четвертьфинал как минимум на одном из турниров Большого шлема на протяжении шести сезонов подряд со времен швейцарки Мартины Хингис, которой это удавалось в течение 7 лет, и соотечественницы Винус Уильямс.

Гауфф начала свою серию в 2021 году, когда вышла в четвертьфинал на Roland Garros. Затем каждый сезон американка доходила до этой стадии на двух из четырех турниров Большого шлема, причем всегда одним из них был французский мейджор.

В четвертьфинале Australian Open-2026 21-летняя Гауфф, которая занимает третью строчку мирового рейтинга, сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, Свитолина разгромила россиянку и вышла в 1/4 австралийского мейджора.