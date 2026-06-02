Денис Седашов

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина поделилась мыслями о возвращении в тур легендарной американской теннисистки Серены Вильямс. Обладательница 23 титулов турниров Большого шлема планирует выступить в парном разряде на соревнованиях WTA-500 в Лондоне в середине июня.

Во время пресс-конференции на Roland Garros украинская спортсменка отметила, что такие легенды имеют особый статус в мировом спорте:

Серена... Это очень уникальная ситуация. Она как Роджер [Федерер]... Знаете... Может не играть год или около того, а потом выйти и играть просто невероятно. Думаю, это просто другой уровень GOAT (величайшая всех времен). Очень рада, что она возвращается. Считаю, это замечательная и очень вдохновляющая история для всех мам по всему миру. Элина Свитолина

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