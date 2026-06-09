Денис Седашов

Американка Серена Уильямс и канадка Виктория Мбоко успешно преодолели стартовый раунд парного разряда на турнире WTA 500 в Лондоне. В первом матче они обыграли дуэт Николь Мелисар-Мартинес (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Встреча длилась 1 час и 32 минуты и завершилась в двух сетах. За время, проведенное на корте, Уильямс и Мбоко исполнили два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три из пяти брейк-поинтов. Их соперницы ни разу не подали на вылет, сделали пять двойных ошибок и реализовали свой единственный брейк-поинт.

WTA 500 Лондон. Парный разряд. 1/16 финала

Серена Уильямс (США) / Виктория Мбоко (Канада) — Николь Мелисар-Мартинес (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 7:6 (7:2), 6:2

В следующем раунде Уильямс и Мбоко встретятся с победительницами противостояния Лейла Фернандес / Лаура Зигемунд — Александра Панова / Деми Схюрс.

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