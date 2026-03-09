Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик проиграли во втором раунде парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США.

Киченок и Кравчик со счетом уступили представительнице Казахстана Анне Данилиной и сербке Александре Крунич.

Матч длился 1 час и 13 минут. За это время Людмила и Дезире не смогли сделать ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и использовали 1/3 брейк-пойнтов.

Для Людмилы и Дезире это третий совместный турнир в 2026 году. В январе они дошли до финала WTA 500 в Аделаиде, а в феврале сыграли в четвертьфинале WTA 1000 в Дубае.

Заметим, что в Дубае Киченок и Кравчик также проиграли Данилиной и Крунич.

Напомним, Марта Костюк победила Таусенд и вышла в третий раунд «тысячника» в Индиан-Уэллсе.