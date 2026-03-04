Людмила Киченок выступит в парном турнире в Индиан-Уэллс: с кем и против кого сыграет украинка
Украинско-американский тандем получил соперниц из Британии и Словакии
около 8 часов назад
Украинка Людмила Киченок примет участие в престижном хардовом турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Теннисистка заявлена в парной сетке соревнований.
Киченок выйдет на корт вместе с американкой Дезирэ Кравчик. В стартовом круге дуэт встретится с тандемом Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания).
Это третий совместный выступление украинско-американской пары в сезоне 2026 года. Ранее теннисистки стали финалистками турнира WTA 500 в Аделаиде.
