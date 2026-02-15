Людмила Киченок вышла во второй круг парного турнира в Дубае
Украинско-американский дуэт одержал победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с американкой Дезире Кравчик вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае.
В стартовом матче соревнований украино-американский дуэт в двух сетах обыграл венгро-японскую пару Фанни Штоллар и Мию Като.
В течение поединка Киченок и Кравчик на двоих выполнили восемь эйсов, допустили шесть двойных ошибок, четыре раза взяли подачу соперниц и одновременно дважды проиграли геймы на своей подаче.
WTA 1000 Дубай (ОАЭ). Хард
Людмила Киченок/Дезире Кравчик (Украина/США) - Мию Като/Фанни Штоллар (Япония/Венгрия) 6:4, 6:4
Следующие соперницы украино-американского дуэта определятся в матче Кристина Букша/Николь Меликар Мартинес (Испания/США, 8) - Варвара Грачёва/София Кенин (Франция/США).
