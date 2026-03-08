Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) сыграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Костюк со счетом 6:3, 6:2 победила американку Тейлор Таунсенд (№87 WTA).

До этого теннисистки встречались лишь однажды – в 2024-м в Аделаиде Костюк выиграла в трех сетах.

Украинка попала в посев, поэтому начала выступления со второго раунда. Таунсенд прошла квалификацию, а в первом круге обыграла Марию Боузкову из Чехии (№33 WTA) – 6:2, 6:1.

Для Костюк это был первый матч после травмы на старте Australian Open-2026.

В следующем раунде турнира Марта сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной.

Ранее Даяна Ястремская не смогла дожать Эалу во втором раунде «тысячника» в Индиан-Уэллс.