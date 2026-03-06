Людмила Киченок успешно стартовала на парном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинка была в шаге от вылета из «тысячника»
около 2 часов назад
Людмила Киченок / Фото - WTA
Украинская теннисистка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик одержали победу на старте парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Киченок и Кравчик со счетом 7:5, 6:7(5), 12:10 обыграли словацко-британскую пару в лице Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.
Матч длился 2,5 часа. На решающем тай-брейке Людмила и Дезире отыграли два матчбола, уступая со счетом 7:9.
Для Людмилы и Дезире это третий совместный турнир в 2026 году. В январе они дошли до финала WTA 500 в Аделаиде, а в феврале сыграли в четвертьфинале WTA 1000 в Дубае.
Напомним, украинка Даяна Ястремская преодолела стартовый раунд «тысячника» в Индиан-Уэллс.