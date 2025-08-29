Надежда Киченок проиграла на старте парного US Open-2025
Украинка осталась за бортом американского мейджора
около 1 часа назад
Надежда Киченок / Фото - Суспільне
Украинская теннисистка Надежда Киченок выбыла из парного турнира на US Open-2025.
В первом круге в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади она проиграла чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд – 5:7, 2:6.
Матч длился 1 час 37 минут. За это время Киченок и Сутджиади 3 раза подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и использовали 0/8 брейк-пойнтов.
Надежда и Алдила провели четвертый совместный матч и потерпели четвертое поражение.
Напомним, Диана Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open-2025.
